خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية "كان" ، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى إيران، مفادها أن إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة طهران.



وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” و"كان"، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل تخشى من وقوع طهران في "خطأ في الحسابات"، وشن ضربة استباقية ضد إسرائيل، مدفوعة باعتقادها بأن الهجوم الإسرائيلي بات وشيكا، مشيرة إلى أن رسالة نتنياهو تهدف إلى منع هذا السيناريو.