مجلس اللوردات البريطاني يدرس إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية

اهتم مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، بمناقشة موقف الحكومة من الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض، في 24 نوفمبر الماضي، بخصوص جماعة الإخوان.

ناقش مجلس اللوردات البريطاني بيان البيت الأبيض حول تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية المنشور فى 24 نوفمبر 2025، للوقوف على ما إذا كانت المملكة المتحدة تعتزم اعتماد تصنيف مماثل.

وأكد ممثل الحكومة فى الجلسة أن استراتيجية الحكومة تجاه التهديدات في المملكة المتحدة تخضع لمراجعة مستمرة وتعمل وزارة الداخلية على تقييم التهديدات والعمل عن كثب مع مجموعة واسعة من الخبراء والشركاء.

وقال اللورد هانسون، وزير الدولة فى وزارة الداخلية البريطانية، وفقا لموقع مجلس اللوردات، إن الحكومة لا تُعلّق على تفاصيل المسائل الأمنية والاستخباراتية، بما في ذلك ما إذا كانت منظمة معينة قيد النظر في الحظر أم لا. ولكنه أكد أن استراتيجية الحكومة تجاه التهديدات في المملكة المتحدة تخضع لمراجعة مستمرة.

وأضاف أنه يُمكن استخدام طيف واسع من الجرائم والصلاحيات لمواجهة خطر التطرف، بما في ذلك أي محاولات من جانب جماعة الإخوان للقيام بأعمال تُخالف مصالح المملكة المتحدة.

ويشمل ذلك صلاحيات تنظيم الجمعيات الخيرية والنظر في شئون البث والتعليم والهجرة.

ومن جانبه، رد عليه اللورد جودسون من حزب المحافظين، قائلا إن المسألة ليست استخباراتية فحسب، بل مسألة سياسية تتعلق بالأجندة الطائفية لجماعة الإخوان ، التي تعتقد إدارة ترامب أنها متورطة أيضًا في أعمال إرهابية.

رد عليه ممثل الحكومة اللورد هانسون قائلا: لم يكتمل تقرير إدارة ترامب بعد. ونحن نُبقي مسألة الحظر قيد المراجعة. سنراقب دائمًا التهديدات الصادرة من أي منظمة ونتخذ الإجراءات المناسبة".