أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قوات "الشمال" في تحسين وضعها التكتيكي والقوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 200 عسكري في يوم واحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان : قوات "الغرب" استولت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وخسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية بلغت 210 عسكريين ودبابة.

وأضافت الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" حسنت موقعها على طول خطوط الجبهة والعدو خسر ما يصل إلى 210 عسكريين في يوم واحد

وتابعت الدفاع الروسية: قوات "المركز" احتلت خطوطا ومواقع أكثر فائدة، وخسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية وصلت إلى 380 عسكريا

وتابعت الدفاع الروسية: قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو والقوات الأوكرانية خسرت أكثر من 240 عسكريا في يوم واحد

وقالت: قوات "دنيبر" ألحقت هزيمة بوحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه والعدو خسر ما يصل إلى 50 عسكريا خلال يوم واحد.