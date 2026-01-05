الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية خلال الليلة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية .



وأضافت الدفاع الروسية - في بيان - أودرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها اعترضت المسيرت الأوكرانية ودمرتها فوق أراضي موسكو وريازان، مشيرة إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.