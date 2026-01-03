قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
الدفاع الروسية: إسقاط 22 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، أثناء محاولتها استهداف عدة مناطق داخل الأراضي الروسية، في تصعيد جديد للهجمات الجوية المتبادلة بين موسكو وكييف.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن بيان للوزارة أن المسيرات جرى اعتراضها وتدميرها فوق عدد من الأقاليم الروسية، دون أن تكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار المحتملة، مكتفية بالتأكيد على عدم تسجيل خسائر بشرية.


تصعيد جوي متبادل
 

ويأتي هذا التطور في ظل تكثيف أوكرانيا لاستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة منشآت عسكرية وبنى تحتية داخل العمق الروسي، في محاولة لنقل ساحة المواجهة خارج خطوط القتال التقليدية شرق وجنوب أوكرانيا.

في المقابل، تواصل روسيا شن ضربات جوية وصاروخية على مواقع عسكرية ومنشآت طاقة ونقل داخل أوكرانيا، معتبرة أن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة تمثل “استفزازًا مباشرًا” وتتم بدعم استخباراتي وتقني من دول غربية.
 

الدفاع الجوي في الواجهة


وخلال الفترة الماضية، أعلنت موسكو مرارًا عن إسقاط عشرات المسيرات في هجمات ليلية متزامنة، ما يعكس تزايد الاعتماد على الدفاعات الجوية في مواجهة هذا النوع من التهديدات منخفضة الكلفة وعالية التأثير.

ويرى خبراء عسكريون أن الهجمات بالطائرات المسيرة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الصراع، إذ تسمح بتنفيذ عمليات بعيدة المدى دون المخاطرة بالطائرات المأهولة، فضلًا عن قدرتها على استنزاف أنظمة الدفاع الجوي.

رسائل سياسية وعسكرية
 

سياسيًا، تحمل هذه الهجمات رسائل متبادلة بين الطرفين، في وقت لا تزال فيه آفاق الحل الدبلوماسي متعثرة، رغم دعوات دولية متكررة لخفض التصعيد. كما تتزامن مع نقاشات داخل الغرب بشأن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهة.

وتؤكد موسكو أن الرد على أي هجمات تستهدف أراضيها “سيكون حازمًا”، فيما تصر كييف على أن عملياتها تأتي في إطار “الدفاع عن النفس” والرد على الضربات الروسية.

