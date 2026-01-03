قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات المصريين في سجون ليبيا
رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروعات محافظة الأقصر.. اليوم
هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟.. بدأت أمس فانتبه لـ10 حقائق
أحمد عيد عبد الملك: مشاكل الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء
ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار النفط تتقلب في بداية 2026 بفعل فائض المعروض
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
أسعار ومواصفات جيلي سيتي راي 2026 في السعودية
ما حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط  22 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق المناطق الروسية ومياه بحر آزوف.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر حاكم مقاطعة روستوف سلوسار -بروسيا- بأنه تم التصدى  لهجوم بالمسيّرات في 4 مناطق بالمقاطعة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتي الأن .

وفي وقت سابق ؛ أكدت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في هجوم مقاطعة خيرسون أن 27 شخصا بينهم قاصران قتلوا نتيجة للعملية إرهابية التي قامت بها القوات الأوكرانية  في المقاطعة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها : بعد العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون، تم نقل 31 شخصا إلى المؤسسات الطبية بإصابات متفاوتة الخطورة وبينهم 5 قاصرين.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية: تم خلال فحص موقع العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون العثور على أجزاء من عدة طائرات مسيرة ومصادرتها.

وختمت لجنة التحقيق الروسية: عينت جهات التحقيق أكثر من 26 خبرة قضائية، بينها خبرات طبية وجينية وخبرات التفجيرات التقنية.

