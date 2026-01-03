الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق المناطق الروسية ومياه بحر آزوف.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر حاكم مقاطعة روستوف سلوسار -بروسيا- بأنه تم التصدى لهجوم بالمسيّرات في 4 مناطق بالمقاطعة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتي الأن .

وفي وقت سابق ؛ أكدت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في هجوم مقاطعة خيرسون أن 27 شخصا بينهم قاصران قتلوا نتيجة للعملية إرهابية التي قامت بها القوات الأوكرانية في المقاطعة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها : بعد العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون، تم نقل 31 شخصا إلى المؤسسات الطبية بإصابات متفاوتة الخطورة وبينهم 5 قاصرين.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية: تم خلال فحص موقع العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون العثور على أجزاء من عدة طائرات مسيرة ومصادرتها.

وختمت لجنة التحقيق الروسية: عينت جهات التحقيق أكثر من 26 خبرة قضائية، بينها خبرات طبية وجينية وخبرات التفجيرات التقنية.