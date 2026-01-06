حماس: ما تتعرض له التجمعات البدوية بالقدس جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان

أكد القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش، أن ما تشهده القدس المحتلة ومحيطها من تصعيد استيطاني خطير واعتداءات متواصلة بحق المقدسيين، لا سيما ما تتعرض له التجمعات البدوية شرقي القدس، وآخرها تجمع الحثرورة يشكّل جريمة مكتملة الأركان وسياسة تطهير وتهجير قسري تمارسها سلطات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بغطاء رسمي وأمني كامل.

وحذر ماجد أبو قطيش، في تصريحات له ، من خطورة هذه الهجمات الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه بشكل يومي وما يرافقها من اقتحامات همجية للمنازل، وترويع متعمد للأطفال والنساء وإحراق ومصادرة الممتلكات، واحتجاز الشبان والتحقيق معهم في محاولة بائسة لكسر إرادة المقدسيين ودفعهم إلى الرحيل القسري عن أرضهم.

وقال أيضا : يأتي هذا التصعيد الذي يندرج ضمن مخطط استيطاني واسع يستهدف تفريغ القدس ومحيطها من سكانها وفرض وقائع جديدة، ويهدد بتفجير الأوضاع في المدينة المقدسة ومحيطها.

وختم القيادي بحركة حماس: ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني، في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى مزيد من الحشد واليقظة وإسناد صمود أهلنا في المناطق المستهدفة وتعزيز كل أشكال المواجهة دفاعاً عن الأرض والوجود والمقدسات.