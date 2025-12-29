قيادي بحركة حماس: العدو الصهيوني أراد أن يغتال المقاومة بعد استشهاد "أبو عبيدة"

أكد وليد الكيلاني، القيادي بحركة حماس، انه ننعي «أبو عبيدة»، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، والذي كان أرهق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن اليوم نقول أن أبو عبيدة كان مسولا أساسيا عن الدعاية والتوجيه والحرب النفسية والخطاب وصناعة المحتوى للمقاومة الفلسطينية.

وقال وليد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرةالمواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العدو الصهيوني أراد أن يغتال المقاومة، ولكن بأستشهاد قادة حركة حماس لا يوقف العمل ومسيرة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع القيادي بحركة حماس، أن المقاومة الفلسطينية متماسكة وبها عشرات القادة، والخطاب ليس بيان نعي، ولن بيان بشروط هامة، وأنه لن يتحقق إنتصار إسرائيل على المقاومة الفلسطينية.