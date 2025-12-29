قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
توك شو

قيادي بحركة حماس: العدو الصهيوني أراد أن يغتال المقاومة بعد استشهاد "أبو عبيدة"

محمود محسن

أكد وليد الكيلاني، القيادي بحركة حماس، انه ننعي «أبو عبيدة»، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، والذي  كان أرهق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن اليوم نقول أن أبو عبيدة كان مسولا أساسيا عن الدعاية والتوجيه والحرب النفسية والخطاب وصناعة المحتوى للمقاومة الفلسطينية.

وقال وليد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرةالمواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العدو الصهيوني أراد أن يغتال المقاومة، ولكن بأستشهاد قادة حركة حماس لا يوقف العمل ومسيرة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.


وتابع القيادي بحركة حماس، أن المقاومة الفلسطينية متماسكة وبها عشرات القادة، والخطاب ليس بيان نعي، ولن بيان بشروط هامة، وأنه لن يتحقق إنتصار إسرائيل على المقاومة الفلسطينية. 

وليد الكيلاني حركة حماس أبو عبيدة كتائب عز الدين القسام الاحتلال الإسرائيلي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

