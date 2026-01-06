البرلمان الأوروبي يدعو دول الناتو لاتخاذ إجراء عاجل ضد أمريكا بسبب جرينلاند

دعت لجنة الأمن والدفاع الفرعية بالبرلمان الأوروبي جميع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في "الناتو" إلى استدعاء سفراء الولايات المتحدة، والإشارة إلى واشنطن بشأن عدم جواز سيناريو الاستيلاء على جرينلاند.

وفي وقت لاحق، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، عن قلقها من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن رغبة الولايات المتحدة في ضم جزيرة جرينلاند، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتمس سيادة دولة حليفة.

وقالت فريدريكسن في بيان رسمي: "الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند غير منطقي على الإطلاق. واشنطن لا تملك أي حق في ضم أي من المناطق الثلاث التابعة للمملكة الدنماركية". وأضافت: "غرينلاند ليست للبيع، وشعبها عبر بوضوح عن رفضه لأي مساس بوضعها".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك التأكيد على رغبته في ضم الجزيرة، وهو ما أثار جدلاً سياسياً ودبلوماسياً بين كوبنهاجن وواشنطن.

وختمت فريدريكسن بيانها بدعوة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدة ضرورة الحفاظ على علاقات "حليف وثيق وتاريخي.