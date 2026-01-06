قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل

ينس فريدريك نيلسن- رئيس وزراء جرينلاند
ينس فريدريك نيلسن- رئيس وزراء جرينلاند
هاجر رزق

رد رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على الجزيرة، قائلا إن "احتلال جرينلاند في ليلة واحدة مستحيل".


 

و قال نيلسن: "لسنا في النقطة التي نعتقد فيها أن الاستيلاء على الجزيرة يمكن أن يحدث في ليلة واحدة"، بحسب  وكالة "رويترز".


 

وأكد رئيس الوزراء أن جرينلاند تسعى لإقامة قناة اتصال مباشرة واستعادة التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى انفتاح الجزيرة على ممارسة الأعمال التجارية مع واشنطن.


 

جاءت هذه التصريحات بعد أن صرح ترامب في 4 يناير، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا، بأن الولايات المتحدة "تحتاج أيضًا إلى جرينلاند" لأن الجزيرة "محاطة بسفن الصين وروسيا".


 

وردا على ذلك، دعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ترامب إلى "وقف التهديد" بضم جرينلاند، مؤكدة أن "ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الدول الثلاث في مملكة الدنمارك".

