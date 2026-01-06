قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على "قرارات الحكومة الـ 13" في أول اجتماع بـ 2026
مجلس الوزراء: الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد (3% - 8%)
الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 مليون فنزويلي بقيمة 606 ملايين دولار
غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. قنبلة موقوتة داخل معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي
الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المناطق
تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية
مسئول مخابرات أمريكية يكشف عن خطوة كبرى لعزل الصين دوليًا
الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"
اقتصادية قناة السويس تعتمد 10 مشروعات بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية باستثمارات إجمالية 271.1 مليون دولار
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية

مطارات اليونان
مطارات اليونان
محمود نوفل

تسببت أزمة توقف منظومة الاتصالات الجوية باليونان في إرباك حالة الطيران في أنحاء اليونان حيث أعلنت السلطات اليونانية تعليق حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد بسبب توقف منظومة الاتصالات الجوية.

شلل تام 
فيما أصاب الشلل عملية التواصل مع الطائرات بعد انقطاع الترددات اللاسلكية ، مما أدى إلى تأجيل أكثر من 75 رحلة. فُرضت قيود على المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة، وشاركت إسرائيل في الإعلان عن إغلاق المجال الجوي اليوناني.


فرض قيود على عمليات المطارات
وأوضحت هيئة الطيران ‌المدني اليونانية، أن بعض الرحلات الجوية التي تحلق عبر المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيوداً فُرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفيما صرح  رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية ⁠اليونانية لمحطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية "E. R. T"، قائلا  "لسبب ما، انقطعت جميع الترددات فجأة.. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو".

وقال : "لم ⁠يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة.. من ‌المؤكد أن المعدات التي لدينا ⁠قديمة للغاية. أبلغنا عن ⁠هذا الأمر عدة مرات من قبل".

وقال مسؤول في وزارة النقل اليونانية لـ"رويترز"، إن بعض الطائرات المتجهة شمالاً وشرقاً سُمح لها بالإقلاع. وأعلن المسؤول، تأجيل أكثر من 75 رحلة جوية.

فراغ المجال الجوي 
وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية، فراغ المجال الجوي اليوناني، إلى حد كبير.

فيما نوهت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، إلى تعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس الدولي في أثينا.

إسرائيل تدخل على مجال الأزمة 
وفي إسرائيل، أعلن متحدث باسم هيئة المطارات، إغلاق المجال الجوي اليوناني،  وأصدر إرشادات للمسافرين بتوقع تأخيرات في الوصول والمغادرة.

القاهرة هي الحل 
فيما رفع مطار القاهرة الدولي درجة الاستعداد القصوى، على خلفية إغلاق المجال الجوي في اليونان نتيجة عطل تقني في أنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

كما تحولت مسارات عدد من الرحلات الدولية من اليونان إلى مطار القاهرة، كبديل تشغيلي آمن.

ولفتت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان رسمي، الى أن المطار استقبل عدة رحلات جوية جرى تعديل مسارها، من بينها رحلات تابعة لشركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، كانت متجهة إلى وجهات أوروبية وتعتمد على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي.

وشدد مطار القاهرة الدولي على تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات المحولة والحفاظ على انسيابية التشغيل وانتظام الحركة الجوية.

ولفت البيان إلى أن "مركز إدارة الأزمات بمركز العمليات بالمطار يواصل المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الرحلات التي تم تحويل مسارها، وضمان التعامل الفوري معها بكفاءة عالية، بما يضمن انتظام التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة".

المعدات قديمة للغاية
بينما قال رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية اليونانية لمحطة ​الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إي آر تي": "لسبب ما انقطعت جميع الترددات فجأة. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في ⁠الجو".

وأضاف: "لم يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة. من المؤكد أن المعدات التي لدينا قديمة للغاية. أبلغنا عن هذا الأمر عدة مرات من قبل".

اليونان مطار القاهرة إسرائيل إغلاق المجال الجوي اليوناني مطارات اليونان توقف حركة الطيران باليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

صورة أثناء استلام الكارنيه

النائب إسماعيل موسى: البرلمان يمثل كل طوائف الشعب وهدفه تحقيق آماله وتطلعاته

سهير كريم

النائبة سهير كريم بعد استلام الكارنيه: مسئولية وطنية تتطلب الإخلاص والجدية

النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل بعد احتراق مركز خاص لعلاج الإدمان في بنها

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد