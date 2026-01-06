تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية

تسببت أزمة توقف منظومة الاتصالات الجوية باليونان في إرباك حالة الطيران في أنحاء اليونان حيث أعلنت السلطات اليونانية تعليق حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد بسبب توقف منظومة الاتصالات الجوية.

شلل تام

فيما أصاب الشلل عملية التواصل مع الطائرات بعد انقطاع الترددات اللاسلكية ، مما أدى إلى تأجيل أكثر من 75 رحلة. فُرضت قيود على المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة، وشاركت إسرائيل في الإعلان عن إغلاق المجال الجوي اليوناني.



فرض قيود على عمليات المطارات

وأوضحت هيئة الطيران ‌المدني اليونانية، أن بعض الرحلات الجوية التي تحلق عبر المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيوداً فُرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفيما صرح رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية ⁠اليونانية لمحطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية "E. R. T"، قائلا "لسبب ما، انقطعت جميع الترددات فجأة.. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو".

وقال : "لم ⁠يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة.. من ‌المؤكد أن المعدات التي لدينا ⁠قديمة للغاية. أبلغنا عن ⁠هذا الأمر عدة مرات من قبل".

وقال مسؤول في وزارة النقل اليونانية لـ"رويترز"، إن بعض الطائرات المتجهة شمالاً وشرقاً سُمح لها بالإقلاع. وأعلن المسؤول، تأجيل أكثر من 75 رحلة جوية.

فراغ المجال الجوي

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية، فراغ المجال الجوي اليوناني، إلى حد كبير.

فيما نوهت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، إلى تعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس الدولي في أثينا.

إسرائيل تدخل على مجال الأزمة

وفي إسرائيل، أعلن متحدث باسم هيئة المطارات، إغلاق المجال الجوي اليوناني، وأصدر إرشادات للمسافرين بتوقع تأخيرات في الوصول والمغادرة.

القاهرة هي الحل

فيما رفع مطار القاهرة الدولي درجة الاستعداد القصوى، على خلفية إغلاق المجال الجوي في اليونان نتيجة عطل تقني في أنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

كما تحولت مسارات عدد من الرحلات الدولية من اليونان إلى مطار القاهرة، كبديل تشغيلي آمن.

ولفتت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان رسمي، الى أن المطار استقبل عدة رحلات جوية جرى تعديل مسارها، من بينها رحلات تابعة لشركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، كانت متجهة إلى وجهات أوروبية وتعتمد على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي.

وشدد مطار القاهرة الدولي على تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات المحولة والحفاظ على انسيابية التشغيل وانتظام الحركة الجوية.

ولفت البيان إلى أن "مركز إدارة الأزمات بمركز العمليات بالمطار يواصل المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الرحلات التي تم تحويل مسارها، وضمان التعامل الفوري معها بكفاءة عالية، بما يضمن انتظام التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة".

المعدات قديمة للغاية

