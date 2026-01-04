إشادة دولية بكفاءة المطارات المصرية بعد أزمة إغلاق المجال الجوي اليوناني

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن إغلاق المجال الجوي في اليونان أدى إلى أزمة ملحوظة في حركة الطائرات، نتيجة اضطرار العديد من الرحلات إلى تغيير مساراتها الجوية بشكل مفاجئ.

الأجواء المصرية

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عددًا من الطائرات التي كانت تحلق فوق الأجواء المصرية لم تتمكن من الهبوط في مطار أثينا بسبب العطل الفني الذي تعرض له.

المطارات المصرية

وأشار وزير الطيران إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المطارات المصرية للتعامل مع تداعيات العطل التقني في مطار أثينا، بما يضمن سلامة الركاب وانتظام حركة الطيران.

التعامل السريع مع الأزمة

وأكد الحفني أن الإعلام الدولي أشاد بكفاءة الدولة المصرية وقدرتها على احتواء الموقف والتعامل السريع مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت تمامًا في تمام الساعة السادسة مساءً، وعادت الحركة الجوية إلى طبيعتها بشكل كامل.

تحسين جودة الخدمات

وأضاف وزير الطيران أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب من خلال شركة مصر للطيران، مع السعي إلى رفع مستوى التصنيف العام للشركة.

أسطول مصر للطيران

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أسطول مصر للطيران يضم حاليًا 65 طائرة، مع خطة لزيادته إلى 97 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن كان المستهدف سابقًا الوصول إلى 120 طائرة.