لهذا أدارت أزمة إيرباص باحترافية .. مصر للطيران نفذت 158 ألف عملية صيانة خلال 2025| بالأرقام

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والهندسة (EGYPTAIR Maintenance & Engineering) عن نتائج أعمالها التشغيلية لعام 2025، مؤكدة استمرارها في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي متقدم لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، مدعومة بسجل قوي من الالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية.

158 ألف عملية صيانة .. مصر للطيران

وبحسب البيانات التي نشرتها الشركة، نفذت مصر للطيران للصيانة والهندسة 76 عملية تدقيق فني وتشغيلي خلال العام، في إطار التزامها المستمر بمتطلبات الاعتماد والرقابة، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة لأكثر من 140 عقدًا لعملاء من شركات الطيران المحلية والدولية.

وعلى الصعيد التشغيلي، سجلت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تنفيذ أكثر من 158 ألف عملية Line Maintenance لطائرات أسطول مصر للطيران وأساطيل شركات طيران أجنبية، ما يعكس كفاءة البنية التشغيلية وقدرة الفرق الفنية على التعامل مع أحجام تشغيل مرتفعة.

كما قامت ورش المكونات الميكانيكية لدى مصر للطيران، بإصلاح أكثر من 11,200 وحدة، في حين تم الانتهاء بنجاح من 572 فحص Base Maintenance لطرازات متعددة من الطائرات.

خدمة 140 عقدًا لعملاء مصر للطيران للصيانة

فيما فصل، انفوجراف نشرته الشركة، هذه الاحصائيات والأرقام الواعدة في سوق الصيانة، حيث أوضحت أن الـ 76 عملية تدقيق فني وتشغيلي، التي خضعت لها الشركة خلال العام 2025 مقسمة إلى 18 تدقيقًا أجرته سلطات طيران مدني كبرى و58 تدقيقًا نفذتها شركات طيران.

أوضحت الشركة أنها قدمت خدماتها لأكثر من 142 عقد صيانة لعملاء محليين ودوليين، إلى جانب خدمة 37 عميلًا في مجال صيانة المكونات، بما يعكس تنوع محفظة خدماتها داخل سوق الـMRO.

فيما سجلت ورش المكونات الميكانيكية إصلاح 11,229 وحدة، إلى جانب إصلاح 8,135 جهازًا داخل ورش الأجهزة والمعدات الإلكترونية (IERA)، فيما نجحت ورش صيانة المحركات في إصلاح 167 وحدة، شملت 39 محرك طائرات تم الانتهاء من أعمال صيانتها وعمرةها بالكامل.

وفيما يتعلق بالصيانة التشغيلية، نفذت الشركة 70,591 عملية صيانة تشغيلية خفيفة لصالح عملاء خارجيين، مقابل 88,189 عملية صيانة تشغيلة لأسطول مصر للطيران، كما شملت أعمال الصيانة الثقيلة تنفيذ 68 فحص صيانة ثقيلة (Base Maintenance) لعملاء الشركة، إلى جانب 504 عمليات صيانة ثقيلة لطائرات أسطول مصر للطيران، بما يؤكد جاهزية البنية التحتية والهناجر لتنفيذ الفحوص الكبرى وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأكدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن هذه المؤشرات التشغيلية تعكس مستوى الجاهزية الفنية وكفاءة الكوادر الهندسية، إلى جانب الثقة المتزايدة من قبل عملاء وشركاء قطاع الطيران.

وأشارت إلى أن خطط عام 2026 تستهدف تعزيز القدرات الفنية، والتوسع في نطاق خدمات الـMRO، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا.