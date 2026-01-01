قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة

نورهان خفاجي

احتفلت مصرللطيران- الناقل الوطني المصري "عضو تحالف ستار العالمي"  صباح اليوم مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي بالعام الميلادي الجديد،  حيث شاركت الشركة عملائها أجواء الفرح والبهجة عبر تقديم هدايا تذكارية، ومزايا إضافية للركاب المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، وخلق لحظات لا تُنسى مع الركاب من مختلف الجنسيات .

كما شهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، حيث من المقرر أن تسيير مصرللطيران خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2026 ما يقرب من 1720 رحلة جوية داخلية ودولية من مطار القاهرة الدولي.

تزيين جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين

وفي إطار احتفالات الشركة بالعام الجديد تم تزيين جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران فى صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد، وذلك استمراراً لجهود الشركة في تقديم خدمة متميزة تليق بمكانتها كناقل جوي وطني يهتم بكافة التفاصيل التي تُسهم في راحة ورضا المسافرين. 

ومن مظاهر الإحتفال بالعام الجديد قدمت مصر للطيران بهذة المناسبة مزايا مجانية للمسافرين على رحلاتها خلال اليوم شملت تذاكر سفر مجانية وتخفيضات وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، فضلًا عن قيام "سانتا كلوز" بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات وتقديم الهدايا التذكارية لهم وإلتقاط الصور معهم بمطار القاهرة والتي تزينت بمظاهر الكريسماس وألوانه بهدف الترويج للرحلات ورسم البسمة وإدخال البهجة علي المسافرين، كما قامت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة بتقديم هدايا تذكارية للمسافرين بالمطار وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.

كما قامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات علي متن الطائرات وفي الاستراحات تم إعدادها خصيصاً وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

