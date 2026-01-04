إغلاق المجال الجوي اليوناني.. تأثر جدول تشغيل الرحلات المصرية المتجهة إلى أوروبا وأمريكا

أعلنت مصر للطيران، أنه فى ضوء ما طرأ من مستجدات نتيجة لوجود مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة في المجال الجوي اليوناني، الأمر الذي ترتب عليه قيام السلطات اليونانية بالإغلاق الكامل للمجال الجوي اليوناني لحين إشعار أخر .

هذا وتوضح مصر للطيران أنه قد نتج عن هذا الإغلاق تأثر رحلات الشركة وشركات الطيران الأخري العابرة و المتجهة إلى قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لاعتماد هذه الرحلات بشكل أساسي على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية على هذه الخطوط الجوية.

وفي هذا الإطار، تقوم مصر للطيران حاليًا باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتعديل خط السير الملاحي لرحلاتها، بحيث يتم تجنب عبور المجال الجوي اليوناني، ومن المتوقع أن تستغرق هذه التعديلات بعض الوقت نتيجة لطبيعة المجال الجوي اليوناني وأهميته كممر رئيسي لرحلات الشركة المتجهة إلى أوروبا وأمريكا.

وتؤكد مصر للطيران أنها تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (IOCC)، وتأثير هذه التغيرات الطارئة على جداول الرحلات، وستقوم الشركة بالتواصل مع عملائها من خلال قنواتها البيعية المختلفة وقنوات خدمة العملاء في مصر وفي مكاتبها الخارجية لإبلاغهم بأي مستجدات في حينها.