إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟

كشفت وسائل إعلام يونانية ، عن إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات بعد عطل بأنظمة الاتصالات.

وفي وقت سابق، أعربت اليونان، يوم الخميس، عن "خالص تعازيها" في الحريق المأساوي الذي اندلع في منتجع كران مونتانا الجبلي السويسري، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بجروح خلال احتفالات رأس السنة.



وفي منشور على منصة /إكس/، أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن "صدمتها العميقة إزاء هذا الحادث المأساوي".

وقالت الوزارة: "نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية أن "السلطات الدبلوماسية اليونانية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة"، على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن مقتل أو إصابة أي مواطنين يونانيين في الحريق.