استمرار تصويت المصريين في اليونان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

قال عبد الستار بركات، مراسل قطاع الأخبار، إن اللجنة الفرعية للانتخابات في اليونان، والمقامة داخل مقر القنصلية العامة وسط أثينا تواصل أعمالها في اليوم الثاني والأخير من جولة التصويت الخاصة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب في 27 دائرة انتخابية.

الجالية المصرية في اليونان

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجالية المصرية في اليونان تُعد كبيرة مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن أبناءها موزعون على الجزر والأقاليم البعيدة عن العاصمة أثينا، حيث يعمل عدد كبير منهم في مجالي الصيد والزراعة، وهو ما يجعل الوصول إلى مقر اللجنة تحديًا للبعض.

وأشار، إلى أن هذه الجولة تمثل المرة الثالثة التي يشارك فيها أبناء الجالية في التصويت خلال هذه الانتخابات، والمرة الثامنة على التوالي بشكل عام، لافتًا إلى أن العديد من أبناء الجالية أكدوا أن تكرار العملية الانتخابية يعكس كون مصر دولة مؤسسات وقوانين، وتمنح أبناءها في الخارج حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

انتظار الناخبين من أبناء الجالية

وتابع أن أعضاء السفارة يتواجدون داخل اللجنة في انتظار الناخبين من أبناء الجالية المنتمين إلى الدوائر الـ27، على أن يتم غلق اللجنة وإرسال نتائج التصويت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عملية الاقتراع.

https://www.youtube.com/watch?v=YL6-0eBrjI0