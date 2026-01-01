استمرار تصويت المصريين في السعودية مع إقبال متوسط

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن الناخبين ما زالوا يتوافدون إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسط إقبال ضعيف إلى متوسط مقارنة بالمراحل الأولى للانتخابات.

مشاركة المصريين في الجولة الثالثة

وأوضح الوصيف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الدوائر تشارك للمرة الثالثة في العملية الانتخابية بعد إلغاء الجولة الأولى بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أن المشاركين حضروا من داخل الرياض وخارجها، حيث تم نقلهم بواسطة حافلات إلى مقر السفارة والقنصلية على مدار الساعة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

تنسيق لضمان سير العملية الانتخابية

وأشار المراسل إلى وجود تنسيق مستمر بين اللجنة الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية دون أي معوقات.

كما تم التنسيق مع السلطات الأمنية السعودية لتسهيل دخول وخروج الناخبين من وإلى المقر الانتخابي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين واستكمال التصويت بسلاسة.