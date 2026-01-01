قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
استمرار تصويت المصريين في السعودية مع إقبال متوسط

منار عبد العظيم

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن الناخبين ما زالوا يتوافدون إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسط إقبال ضعيف إلى متوسط مقارنة بالمراحل الأولى للانتخابات.

مشاركة المصريين في الجولة الثالثة

وأوضح الوصيف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الدوائر تشارك للمرة الثالثة في العملية الانتخابية بعد إلغاء الجولة الأولى بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أن المشاركين حضروا من داخل الرياض وخارجها، حيث تم نقلهم بواسطة حافلات إلى مقر السفارة والقنصلية على مدار الساعة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

تنسيق لضمان سير العملية الانتخابية

وأشار المراسل إلى وجود تنسيق مستمر بين اللجنة الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية دون أي معوقات.

كما تم التنسيق مع السلطات الأمنية السعودية لتسهيل دخول وخروج الناخبين من وإلى المقر الانتخابي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين واستكمال التصويت بسلاسة.

