غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمره 2400 عام.. اليونان تنفذ مشروعا أوروبيا لترميم مسرح تاريخي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن السلطات اليونانية شرعت في تنفيذ مشروع ترميم شامل لمسرح كاليدونا الواقع في منطقة موثولوجي بغرب اليونان، بتمويل أوروبي يُقدَّر بنحو 700 ألف يورو.

وأوضح “بركات”، خلال رسالة على الهواء، أن الخطوات العملية الأولى ركزت على حماية الموقع الأثري من مظاهر التدهور، ولا سيما الأجزاء المعمارية الهشة التي تأثرت بعوامل الزمن، حيث بدأت فرق الترميم بإعادة تأهيل المقاعد الحجرية القديمة وتثبيت الكتل المتضررة، إلى جانب تدعيم الأساسات التي يقوم عليها المسرح لضمان استقراره على المدى الطويل.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على أعمال الترميم الإنشائي فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين محيط الموقع الأثري بما يسهم في رفع كفاءة تجربة الزوار، ومن بين هذه الإجراءات إنشاء مدخل رئيسي جديد، وتسهيل حركة التنقل داخل الموقع، وربط المسرح بالمعالم الأثرية المجاورة بما يجعل الزيارة أكثر سلاسة وتنظيمًا، كما يتضمن المشروع تركيب لوحات إرشادية وتعريفية بعدة لغات، من بينها لغة برايل، لشرح تاريخ المسرح وأهميته، مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة وخطط الإخلاء.

وأشار إلى أن مسرح كاليدونا يُعد من أقدم المسارح في غرب اليونان، إذ يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي ما يزيد على 2400 عام، وقد ظل يؤدي دورًا ثقافيًا وفنيًا منذ العصر الهلنستي وحتى الفترة الرومانية. 

ولفت إلى أن اكتشافه الجزئي تم عام 1967 أثناء شق الطريق الوطني، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج غرب اليونان 2021–2027، على أن تُنفذ أعمال الترميم على مراحل، مع توقع الانتهاء من الجزء الأكبر منها قبل عام 2027.

