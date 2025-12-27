السفارة المصرية في اليونان تعلن إعادة جميع جثامين حادث مركب الهجرة غير الشرعية إلى ذويهم

أعلنت السفارة المصرية في اليونان، مساء اليوم السبت 27 ديسمبر، استكمال إجراءات إعادة جميع جثامين ضحايا حادث مركب الهجرة غير الشرعية الذي وقع جنوب جزيرة كريت، والبالغ عددهم 14 جثمانًا، إلى ذويهم في مصر.

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن أهالي الضحايا أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية منذ وقوع الحادث في 7 ديسمبر 2025، وحتى الانتهاء من متابعة جميع تداعياته وإتمام إعادة الجثامين إلى أسرهم.



وأكدت السفارة حرصها البالغ على رعاية أبناء الجالية المصرية في اليونان، وحماية حقوقهم، والاستجابة لمطالبهم، والاستعداد الدائم لاستقبالهم والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم والنصح اللازمين.



وفي ختام البيان، أوضحت السفارة وسائل التواصل المتاحة معها، سواء عبر الهاتف خلال ساعات العمل الرسمية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً على الرقم: 302120002703، أو عبر رقم الطوارئ على تطبيق «واتس آب»: 306936001026، إضافة إلى البريد الإلكتروني: [email protected].