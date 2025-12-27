قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
تصل إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات جريمة الهجرة غير الشرعية

معتز الخصوصي

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخير.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
 

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
 

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

صبيحة

أحمد صبيحة: كل ما ألعب في نادي يفلس.. والاحتراف "حلم حياتي"

الجمعية العمومية

عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد

أحمد صبيحة

أحمد صبيحة: أنا أهلاوي.. ومعنديش مشكلة أروح الزمالك أو بيراميدز

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

