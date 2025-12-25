التعليم تطلق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد تم الاتفاق بين الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، على إطلاق مسابقة فنية للتعبير بالرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك للعام الخامس علي التوالي .



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تبليغ موجه عام التربية الفنية بالمديريات التعليمية بالمسابقة الفنية على أن تشارك كل مديرية بمدرستين إحداهما إعدادية والأخرى ثانوية بواقع 30 طالب وطالبة من كل مرحلة بإجمالي 60 طالب وطالبة من المحافظة .



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم الاعمال الفنية المشاركة عن طريق لجنة مختصة في ضوء بعض المعايير

، وتسلم اللوحات الفنية بالمدرسة في موعد أقصاه 1 مارس 2026.

