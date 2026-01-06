الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 مليون فنزويلي بقيمة 606 ملايين دولار

أكدت الأمم المتحدة ، أن 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات ، وذلك في ضوء الاحتياجات الإنسانية العميقة في فنزويلا في ظل أزمة اقتصادية معقدة خلقتها العقوبات الأمريكية.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، إن الموارد المتاحة محدودة، وأن الأمم المتحدة طلبت العام الماضي من الدول الأعضاء 606 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لفنزويلا، لكنها تلقت حوالي 102 مليون فقط.

وشدد على أن المنظمة تواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات للفنزويليين، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي عاجل.