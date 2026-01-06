قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
أموالكم ستعود.. ترامب يغري شركات النفط بالاستثمار في فنزويلا

محمد على

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية دعم الولايات المتحدة لجهود شركات الطاقة لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، في إطار سعي إدارته لإقناع الشركات بالاستثمار في البلاد بعد أيام من الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.


قال ترامب، في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز ، إن مشروع توسيع شركات النفط الأمريكية لعملياتها في فنزويلا قد يبدأ العمل في أقل من 18 شهرًا، وهو إطار زمني يتعارض بشكل صارخ مع تقديرات خبراء قطاع الطاقة، في حين التزمت شركات النفط الصمت حيال رغبتها في إعادة الاستثمار في فنزويلا.


ذكر ترامب لشبكة إن بي سي نيوز: "أعتقد أننا نستطيع إنجاز ذلك في وقت أقل، لكنه سيكلف الكثير من المال. سيُنفق مبلغ ضخم من المال، وستنفقه شركات النفط، ثم ستسترد أموالها منا أو من خلال الإيرادات".

تؤكد هذه التصريحات وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا أساسية لتعافيها وللمصالح الاستراتيجية الأمريكية على حد سواء. 

مع ذلك، لم يُقدّم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول كيفية استئناف الإنتاج أو الجهة التي ستُسيطر على الإيرادات خلال الفترة الانتقالية.

عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس، قال ترامب إنه "من السابق لأوانه" الكشف عما إذا كان قد أجرى أي محادثات، مضيفًا: "أتحدث مع الجميع".

ووفقًا لمصادر مطلعة، يعتزم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت التحدث هذا الأسبوع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط. 

وسيحضر رايت مؤتمر جولدمان ساكس للطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمرافق في ميامي هذا الأسبوع، والذي من المقرر أن يحضره مسؤولون تنفيذيون من شيفرون وكونوكو فيليبس وشركات أخرى.

خلّفت سنوات من الفساد ونقص الاستثمار والحرائق والسرقات منشآت النفط الخام في فنزويلا في حالة يرثى لها.

100 مليار دولار

ولم تُدلِ شركات النفط الكبرى بتصريحات تُذكر حول رغبتها في استئناف عملياتها هناك، ويقول خبراء الطاقة إن إنعاش صناعة النفط في فنزويلا قد يستغرق عقدًا من الزمن وقد يُكلّف ما يزيد عن 100 مليار دولار. 

وتُعدّ شيفرون شركة النفط العملاقة الوحيدة التي لا تزال تعمل في فنزويلا.

