14 وفاة و4 مفقودين في فيضانات شمال سولاويزي بإندونيسيا

لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت شمال سولاويزي الإندونيسية، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية نور الدين جوميلينج اليوم /الثلاثاء/ إن الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر الاثنين تسببت في فيضانات مفاجئة في جزيرة سياو، الواقعة في منطقة سياو تاجولاندانج بيارو، موضحا أنه تم نشر 16 من رجال الإنقاذ للبحث عن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفًا أن 18 شخصًا أصيبوا حتى الآن.



وأضاف جوميلينج: "نواصل جمع البيانات من السكان المحليين تحسبًا لوجود المزيد من المفقودين"..مشيرا إلي أنه لا تزال الطرق الرئيسية في المناطق المتضررة مغطاة بالصخور والحطام والطين الكثيف كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.



بدوره..أوضح المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في البلاد عبد المهاري في بيان- أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 444 شخصًا إلى مدارس وكنائس محلية عقب الفيضانات المفاجئة، مضيفا أن السلطات نشرت حفارات لإزالة الأنقاض والطين من الطرق.



من جهته..صرح حاكم سولاويزي الشمالية يوليوس سيلفانوس بأن الفيضانات دمرت مئات المنازل والمباني الحكومية.



ووقعت الفيضانات المفاجئة في ذروة موسم الأمطار في جزيرة سولاويزي، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، وتوقعت الهيئة أن تشهد جزر جاوة وسولاويزي ومالوكو وبابوا ذروة موسم الأمطار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، مما يزيد من مخاطر الفيضانات.



وفي نوفمبر الماضي، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار في مقتل أكثر من ألف شخص في سومطرة، ولا يزال المئات في عداد المفقودين. وتؤكد الجماعات البيئية إن إزالة الغابات المرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار قد فاقمت من آثار الفيضانات.