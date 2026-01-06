جامبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 31 قتيلا

أعلنت السلطات في جامبيا، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب كان يقل نحو 200 مهاجر غير شرعي خلال ليلة رأس السنة قبالة سواحل منطقة جيناك، إلى 31 قتيلا.



وأفادت إدارة الهجرة في جامبيا في بيان أورده موقع "مافيل" الإخباري الأفريقي اليوم /الثلاثاء/، بأن القارب كان قد غادر منطقة جيناك في وقت متأخر من مساء 31 ديسمبر متجها نحو جزر الكناري الإسبانية في إطار هجرة غير شرعية، وبعد ساعات قليلة من انطلاقه، يرجح أن القارب اصطدم بحاجز رملي تحت الماء، ما أدى إلى غرقه.



وأضاف البيان: أن ناجين أطلقوا نداءات استغاثة، لتباشر البحرية الجامبية عمليات بحث وإنقاذ بدعم من قوارب صيد محلية والتي أسفرت عن العثور على 15 جثة في جامبيا و16 جثة في السنغال، في حين لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.



وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ 102 مهاجرا، نقل 23 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدا فتح تحقيق لتحديد الملابسات الدقيقة لهذه المأساة.