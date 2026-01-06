قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية، على أساس حوار يمني-يمني جامع يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حدا لمعاناته الإنسانية الممتدة.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي مستجدات جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، معربا عن تقديره للدور المصري الداعم للتهدئة ، ومؤكدا تطلعه لمواصلة التنسيق مع مصر باعتبارها طرفا إقليميا مركزيا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

القبض علي المتهمين

القبض علي سيارة تسير عكس الاتجاه يكشف عن 3 متهمين بحوزتهم أسلحة

اسماك مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 500 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة بالغربية

صورة أرشيفية

غرامات فورية.. تحرير 195 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات بالغربية

بالصور

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد