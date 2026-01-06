قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
أخبار العالم

وزير الخارجية خلال تهنئته للبابا تواضروس : الكنيسة أحد أعمدة نسيجنا الوطني

وزير الخارجية و البابا تواضروس
وزير الخارجية و البابا تواضروس
فرناس حفظي

قام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأثنين ٥ يناير ٢٠٢٥، بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لنقل تهانى وزارة الخارجية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن أصدق تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالمحبة والسلام والأمن والاستقرار.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الراسخ الذي تضطلع به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني في دعم قيم الوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة المواطنة، مشدداً على أن الكنيسة تشكل أحد الأعمدة الأساسية للنسيج الوطني المصري، ومؤكداً أن هذا التلاحم الفريد يمثل الركيزة الأساسية لانطلاق الدولة نحو مستقبل مزدهر وتحقيق نهضة شاملة لجميع أبنائها، كما ثمن إسهامات الكنيسة القبطية المصرية الروحية والمجتمعية والإنسانية الممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى أن الأعياد الدينية تظل فرصة متجددة لترسيخ معاني التضامن والتآخي بين أبناء الشعب المصري كافة.

كما تناول وزير الخارجية مع قداسة البابا الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار رعاية المصريين بالخارج، والحرص المستمر على تعزيز جسور التواصل معهم، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به الكنائس المصرية في الخارج كمنارات وطنية تسهم في ربط أبناء الجاليات بوطنهم، ومؤكداً على استمرار تقديم كافة سبل الدعم القنصلي اللازم عبر بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، بما يسهم في توثيق ارتباطهم بمصر والحفاظ على مصالحهم ورعايتها في مختلف دول العالم.

رافق السيد الوزير خلال الزيارة لتقديم واجب التهنئة لقداسة البابا كل من مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، ومساعد الوزير لشئون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومساعد الوزير للشئون الثقافية، ومساعد الوزير لشئون المراسم، ومساعد الوزير لشئون مكتب وزير الخارجية.

