تدمير حقول ألغام في المنطقة الحدودية ما بين الاحتلال والأردن

أعلنت هيئة إزالة الألغام والمتفجرات التابعة لوزراة دفاع الاحتلال تدمير حقول الألغام في المنطقة الحدودية مع الأردن ضمن جهود إقامة الحاجز الأمني على الحدود الشرقية.

وبحسب تقرير صحيفة معاريف العبرية ؛ فإن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقودها مديرية الحدود والخطوط الفاصلة في وزارة الدفاع.

وبحسب التقرير العبري فقد نُفذت عمليات تفجير مُتحكَّم بها لثلاثة حقول ألغام، أسفرت عن تدمير نحو 500 لغم مضاد للدبابات قديم، تعود زراعتها إلى أواخر ستينيات القرن الماضي.

وأضافت الصحيفة أن عمليات إزالة الألغام تأتي بالتوازي مع الأعمال الميدانية والإنشائية التي تنفذها مديرية الحدود والخطوط الفاصلة، وشعبة الهندسة والإنشاءات في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 5.5 مليار شيكل إسرائيلي (حوالي 1.7 مليار دولار)، ويشمل إنشاء نظام أمني متعدد الطبقات يمتد على مسافة تقارب 500 كيلومتر، من جنوب هضبة الجولان وصولًا إلى رمال سمار شمال مدينة إيلات.