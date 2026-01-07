الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية "نيقوسيا"، في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل نحو أربع سنوات.

وكان في استقباله في مطار لارنكا، وزير النقل القبرصي أليكسيس فافيدس، ومن المقرر أن يعقد في وقت لاحق من اليوم اجتماعا ثنائيا مع الرئيس نيكوس خريستودوليدس، وأن يحضر حفل افتتاح فترة رئاسة قبرص الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تمتد لستة أشهر.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية قسطنطين ليتيمبيوتيس إن لقاء خريستودوليدس مع زيلينسكي يأتي "في وقت لا يزال فيه الدعم الأوروبي لأوكرانيا بالغ الأهمية".

وأضاف أن الاجتماع سيعقد "مع التركيز على جهود السلام والحفاظ على الشرعية الدولية وحماية المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي"، وأن هذه "مبادئ تلتزم بها جمهورية قبرص التزاما راسخا".

وأوضح أن ذلك يعود إلى أن قبرص "تدرك تماما عواقب العمليات الروسية في أوكرانيا"، فيما ينتظر أن يحضر زيلينسكي أيضا اجتماعا مشتركا في القصر الرئاسي مع كريستودوليدس ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.