بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

أسماء عبد الحفيظ

مع تزايد الاهتمام بصحة الجسم والحفاظ على الوزن، أصبح البحث عن وجبات سريعة وصحية أمرًا أساسيًا، وخصوصًا للنساء العاملات والأمهات اللواتي يبحثن عن وجبات خفيفة، مغذية، وسريعة التحضير.

سندوتشات دايت سريعة 

ومن أبرز هذه الوجبات هي سندوتشات الدايت السريعة، التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية.

وتتميز هذه السندوتشات بكونها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات غريبة، كما يمكن تعديلها بحسب الرغبة لتناسب كل الأذواق.

أفكار سندوتشات دايت سريعة

سندوتش التونة والخضار

  • مكونات: تونة مصفاة من الزيت، خس، خيار، طماطم، خبز أسمر أو شوفان.
  • طريقة التحضير: ادهني التونة على الخبز، أضيفي الخضار، وتقدّم مباشرة.

سندوتش الدجاج المشوي والسبانخ

  • مكونات: صدور دجاج مشوية مقطعة شرائح، سبانخ، طماطم، ملعقة زبادي قليل الدسم، خبز كامل الحبوب.
  • طريقة التحضير: اخلطي الزبادي مع القليل من التوابل، ثم ضعي الدجاج والسبانخ في الخبز.

سندوتش الأفوكادو والبيض

  • مكونات: بيض مسلوق، شرائح أفوكادو، خس، خبز أسمر.
  • طريقة التحضير: اهرسي الأفوكادو ورشي قليل من الملح والفلفل، ثم أضيفي البيض المسلوق والخس.

سندوتش الحمص والجبنة القليلة الدسم

  • مكونات: حمص مطحون، جبنة قريش قليلة الدسم، خيار، خبز شعير أو توست أسمر.
  • طريقة التحضير: ادهني الحمص على الخبز، أضيفي الجبنة والخيار، وقدّميه باردًا.

سندوتش الخضار المشكلة والطحينة

  • مكونات: فلفل ألوان، جزر مبشور، خيار، طحينة مخففة بزيت الزيتون، خبز كامل الحبوب.
  • طريقة التحضير: ضعي الخضار والطحينة في الخبز، وتقدّم وجبة صحية وسريعة.

نصائح لنجاح سندوتشات الدايت

  • استخدام الخبز الأسمر أو الكامل الحبوب بدل الأبيض يقلل السعرات ويزيد الألياف.
  • الاعتماد على البروتينات قليلة الدسم دجاج، تونة، بيض، جبنة قليلة الدسم لتشبع أطول.
  • إضافة الخضار الطازجة تحسن الطعم وتزيد الفيتامينات والمعادن.
  • تجنب الإضافات عالية السعرات مثل المايونيز الدهني أو الصلصات الجاهزة.

 تقدم سندوتشات الدايت السريعة حلاً مثاليًا لمن يريد وجبة صحية خلال اليوم دون فقدان الوقت أو زيادة السعرات الحرارية، كما أنها مناسبة للرحلات، المدرسة، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

