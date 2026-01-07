لوس أنجلوس تستعد للعرض العالمي الأول لفيلم «الرجل ذو القبعة» عن مسيرة زاهي حواس

أعلن عالم المصريات، الدكتور زاهي حواس، عن انطلاق العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي الهوليودي الجديد «الرجل ذو القبعة» (The Man in the Hat)، والذي يوثق مسيرته العلمية والمهنية الحافلة بالاكتشافات، وذلك في احتفالية ضخمة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

فيلم “الرجل ذو القبعة”.. تفاصيل العرض والفعاليات

من المقرر أن يستضيف مسرح ليدو التاريخي (Lido Theatre) بمدينة نيوبورت بيتش العرض الأول يوم 10 يناير الجاري، حيث سيتم تقديم الفيلم عبر عرضين:

العرض الأول: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

العرض الثاني: في تمام الساعة السابعة مساءً.

وعقب كل عرض، ستُقام ندوة نقاشية مفتوحة مع الجمهور يديرها مختصون، تليها مراسم حفل توقيع خاصة مع الدكتور زاهي حواس، وبحضور مخرج العمل جيفري روث وفريق الإنتاج.

وأكد المخرج الأمريكي جيفري روث، من شركة Playground Productions، أن العمل على الفيلم استغرق نحو عامين لضمان خروجه بصورة تليق بقيمة حواس العالمية.

وصرح روث قائلًا: "رغم إخراجي أفلام وثائقية تناولت رؤساء سابقين للولايات المتحدة ورواد فضاء من برنامج أبولو، إلا أنني أعتبر هذا الفيلم من أضخم وأهم الإنتاجات في تاريخ شركتي".

ومن المتوقع أن يتحول العرض إلى تظاهرة ثقافية كبرى، حيث ينتظر حضور نخبة من نجوم السينما الأمريكية (هوليوود)، والسفير المصري، إلى جانب كوكبة من المثقفين، الأكاديميين، وكبار علماء الآثار حول العالم.

يُذكر أن «الرجل ذو القبعة» ينضم إلى قائمة الأعمال العالمية التي خلدت حياة حواس، مثل فيلم «ملك الأهرامات» (National Geographic) والفيلم الإيطالي «المصري».