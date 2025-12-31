قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
أخبار البلد

تكريم عالمي في الصين.. زاهي حواس يحصد الدكتوراه الفخرية الـ 13

زاهى حواس
زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

أعلنت اليوم جامعة شنغهاي للدراسات الدولية (Shanghai for International Studies) عن منح درجة الدكتوراه الفخرية لعالم الآثار المصري البارز، الدكتور زاهي حواس.

زاهي حواس 

ومن المقرر أن تُقام مراسم الاحتفال وتسليم الدرجة العلمية الرفيعة في احتفالية كبرى تنظمها الجامعة في شهر مارس القادم.

يأتي هذا التكريم في سياق تعزيز العلاقات العلمية الدولية، حيث أبرمت جامعة شنغهاي اتفاقية تآخي وتعاون أكاديمي مع جامعة "نيو جيزة" (Newgiza University) المصرية. ويشغل الدكتور زاهي حواس عضوية مجلس أمناء جامعة "نيو جيزة"، مما يعزز من أواصر التعاون الثقافي والأثري بين المؤسستين العريقتين.


وأوضحت الجامعة أن اختيار الدكتور حواس جاء وفق تقاليد أكاديمية صارمة، حيث يتم ترشيح الأسماء عبر مجلس الجامعة، ثم تُعرض على لجنة من أربعة أساتذة متخصصين من أربع دول مختلفة.

وأجمع الخبراء على أن "حواس" هو أهم عالم مصريات في الوقت الراهن، نظراً لشهرته العالمية وإنجازاته الاستثنائية في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وعقب صدور القرار، أرسلت الجامعة خطاباً رسمياً للدكتور حواس، الذي قام اليوم بتوقيع قبوله لهذه الدرجة.

وبذلك يرتفع رصيد الدكتور زاهي حواس إلى 13 درجة دكتوراه فخرية حصل عليها من 13 دولة مختلفة، ليكون بذلك المصري الوحيد في تخصص الآثار الذي ينال هذا العدد من التكريمات العلمية المرموقة عالمياً.

جامعة شنغهاي الدكتور زاهي حواس

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء| هتشتري ولا هتبيع؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. هتشتري ولا هتبيع؟

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية في 2025| الانتهاء من إعداد 16 مخطط تفصيلي بالمحافظات.. اعتماد نقاط الحيز العمراني لـ 230 مدينة و4758 قرية

محافظ المنوفية

تزامناً مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات والمرافق الحيوية.. ويشدد على تكثيف حملات النظافة وإزالة الاشغالات بمحيط الكنائس

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

