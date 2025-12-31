تكريم عالمي في الصين.. زاهي حواس يحصد الدكتوراه الفخرية الـ 13

أعلنت اليوم جامعة شنغهاي للدراسات الدولية (Shanghai for International Studies) عن منح درجة الدكتوراه الفخرية لعالم الآثار المصري البارز، الدكتور زاهي حواس.

زاهي حواس

ومن المقرر أن تُقام مراسم الاحتفال وتسليم الدرجة العلمية الرفيعة في احتفالية كبرى تنظمها الجامعة في شهر مارس القادم.

يأتي هذا التكريم في سياق تعزيز العلاقات العلمية الدولية، حيث أبرمت جامعة شنغهاي اتفاقية تآخي وتعاون أكاديمي مع جامعة "نيو جيزة" (Newgiza University) المصرية. ويشغل الدكتور زاهي حواس عضوية مجلس أمناء جامعة "نيو جيزة"، مما يعزز من أواصر التعاون الثقافي والأثري بين المؤسستين العريقتين.



وأوضحت الجامعة أن اختيار الدكتور حواس جاء وفق تقاليد أكاديمية صارمة، حيث يتم ترشيح الأسماء عبر مجلس الجامعة، ثم تُعرض على لجنة من أربعة أساتذة متخصصين من أربع دول مختلفة.

وأجمع الخبراء على أن "حواس" هو أهم عالم مصريات في الوقت الراهن، نظراً لشهرته العالمية وإنجازاته الاستثنائية في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وعقب صدور القرار، أرسلت الجامعة خطاباً رسمياً للدكتور حواس، الذي قام اليوم بتوقيع قبوله لهذه الدرجة.

وبذلك يرتفع رصيد الدكتور زاهي حواس إلى 13 درجة دكتوراه فخرية حصل عليها من 13 دولة مختلفة، ليكون بذلك المصري الوحيد في تخصص الآثار الذي ينال هذا العدد من التكريمات العلمية المرموقة عالمياً.