زاهي حواس يناقش أسرار بناء هرم خوفو في جامعة سيتشوان الصينية

استضافت جامعة سيتشوان (Sichuan) بمدينة "تشنغدو" الصينية، عالم الآثار المصرية ، الدكتور زاهي حواس، وذلك خلال زيارته التي تهدف لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي، حيث ألقى محاضرة شاملة أمام حشد من الطلاب والباحثين حول "أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر".

زاهي حواس

وشهدت الزيارة فعالية علمية مهمة، حيث نظم البروفيسور "يانغ" (Prof. Yang)، من كلية الهندسة بالجامعة، مناظرة تخصصية حضرها نخبة من الأساتذة والطلاب، تناولت لغز بناء هرم خوفو.

واستعرض البروفيسور "يانغ" نظريته التي تفترض استخدام "المجاري المائية" كوسيلة لنقل الأحجار الضخمة في بناء الهرم الأكبر.

وعلّق الدكتور زاهي حواس على هذه الفرضية بضرورة إجراء دراسات ميدانية وأبحاث أكثر تعمقاً في هذا الشأن لربط الهندسة الحديثة بالحقائق التاريخية.

وقد أحدثت هذه المناظرة حراكاً فكرياً وصدىً كبيراً في الأوساط العلمية بالمدينة.

على جانب آخر، تضمن البرنامج زيارة سياحية للدكتور حواس لمعالم مدينة تشنغدو (Chengdu)، التي تفتخر بكونها "مدينة الطهي" المعتمدة لدى منظمة اليونسكو.

كما شملت الجولة زيارة لمواقع التراث العالمي المجاورة، وعلى رأسها تمثال "بوذا الكبير" في مدينة ليشان (Leshan)، الذي يعد أحد أبرز الرموز الحضارية في المنطقة.