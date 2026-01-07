قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
أخبار البلد

قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، آلية عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 جميع الصفوف المقرر انطلاقها 10 يناير 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام (لغات) 

 

  • يتم تحميل ملف تقييم الأداء لكل فصل دراسي والذي يشمل المناهج المقرر تطبيقها بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني وهي مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - متعدد التخصصات - المستوى الرفيع ) من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك
  • يقوم التلميذ بآداء الأنشطة المطلوبة ، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف إلى الموقع الإلكتروني حسب حالة التلميذ ( عربي / لغات)
  • لن يتم اصدار أي اخطار (شهادة) اجتاز للتلميذ بدون تحميل ملف الأنشطة على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض ، ويعفى التلميذ في هذه المرحلة من مادة التربية البدنية والصحية)
  • التلميذ الذي لم يؤدي ملف التقييم في الدور الأول لأي مستوى بمرحلة رياض الأطفال ، يجب أن يتم أداء ملف التقييم المخصص له ضمن امتحان الدور الاثني والا لن يصدر له اخطار (شهادة ) تعبر عن اداءه

بالنسبة لتلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي 

 

  • يتم تحميل ملف التقييم من خلال الموقع الالكتروني المخصص لكل فصل دراسي ، ويشمل مناهج ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات - متعدد التخصصات - التربية الدينية ) ، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 70 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها + المستوى الرفيع للغات )
  • يقوم ولي امر التلميذ بتحميل ملف تقييم الأداء من منصة ابناؤنا في الخارج ، ثم يقوم التلميذ بآداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ويقوم ولي الامر برفع الملف على منصة ابناؤنا في الخارج بعد انتهاء التلميذ من الإجابة عليه
  • يعفى الطالب من أنشطة التوكاتسو ، التربية البدنية والصحية ، والقيم واحترام الاخر
  • يجب أداء تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي المهام المذكورة بملف التقييم من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذا ، وفي حالة عدم أداء التلميذ هذه المهام بالدور الأول لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد آداء ملف التقييم في الدور الثاني ، وهو ما يكافئ البرنامج العلاجي المخصص لهم ، اسوة بما هو معمول به داخل مصر

بالنسبة لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي 

 

  • يعقد امتحان في نهاية الفصل الدراسي يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملا طبقا لجدول الامتحانات ، وذلك في مقررات ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات - متعدد التخصصات - المستوى الرفيع للغات ) ، ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة اجتاز / لم يجتاز ، وفي حالة حصول التلميذ على عدم اجتياز في احد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على عدم احتياز يعد راسبا ، وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى ، ويعفى التلميذ من أنشطة التوكاتسو، والقيم احترام الاخر ، والتربية البدنية والصحية)

بالنسبة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

 

يعقد امتحان في نهاية الفصل الدراسي طبقا لجدول الامتحانات ، يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملا وذلك في مقررات ( اللغة العربية ، اللغة الأجنبية ، الرياضيات ، الدراسات الاجتماعية ، العلوم ، المهارات المهنية ، التربية الدينية "ويشترط للنجاح في هذه المقررات الحصول على نسبة 70 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها " ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، المستوى الرفيع للغات) ، ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة اجتاز / لم يجتاز

وفي حال حصول التلميذ على عدم اجتياز في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثان ، واذا استمر حصوله على عدم اجتياز يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى ، ويعفى الطلاب من أنشطة التوكاتسو ، القيم واحترام الاخر ، والتربية البدنية والصحية )

بالنسبة لطلاب الأول والثاني والثالث الإعدادي 

 

يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي طبقا لجدول الامتحانات يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً وذلك في المقررات الدراسية (اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - التربية الدينية " يشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70% على الأكل من الدرجة المخصصة لها " - التربية الفنية المستوى الرفيع واللغة الاجنبية الثانية للغات) ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة (اجتاز / تم يجتاز).

وفي حال حصول الطالب على عدم اجتياز في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر حصوله على عدم اجتياز بعد راسبا، وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى.

و يعفى الطلاب من أنشطة التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، الأنشطة الاختيارية.

بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي 

 

يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي طبقا لجدول الامتحانات يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً وذلك في مقررات :

  •  المواد الأساسية داخل المجموع الكلى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق).
  •  مواد خارج المجموع وتعتبر مواد رسوب ونجاح (التربية الدينية يشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها. اللغة الاجنبية الثانية - البرمجة والذكاء الاصطناعي - التربية الرياضية - المستوى الرفيع الطلاب اللغات) ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة اجتاز / ثم يجتاز.
  • وفى حال حصول الطالب على عدم اجتياز في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر حصوله على عدم اجتياز بعد راسباً، وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى، ويعفى الطلاب من أنشطة التربية الرياضية، التربية المهنية، الأنشطة التربوية .

 بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي (عام) 

يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي يقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً وذلك في المقررات الدراسية الآتية: 

  •  المواد العامة التي يمتحن فيها طلاب الشعبتين، مواد عامة تضاف للمجموع الكلي اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الاجنبية الثانية - التربية الوطنية - المستوى الرفيع للغات.
  •  مواد عامة لا تضاف للمجموع الكلي وتعليم مواد رسوب ونجاح: التربية الدينية وتكون نسبة النجاح بها من 70%.
  •  المواد التخصصية التي تضاف للمجموع الكلي: 

-الشعبة العلمية الكيمياء - التاريخ - الفيزياء - الرياضيات.

- الشعبة الأدبية: التاريخ - الجغرافيا - علم النفس، الرياضيات.

و يجب أن يدون الطالب باستمارة التقدم عند التسجيل على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج الشعبة التي يرغب الالتحاق بها، ولا يحق للطالب تغيير الشعبة إلا بعد التقدم بطلب رسمي للجنة النظام والمراقبة.

ويتم التعبير عن نتيجة التقييم في صورة (اجتاز / لم يجتاز، وفى حال حصول التلميذ على عدم اجتياز في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر حصوله على عدم اجتياز بعد راسباً، وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى.

 ويعفى الطلاب من أنشطة التربية الرياضية، التربية المهنية، الأنشطة التربوية.

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 أبناؤنا في الخارج 2026 وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

