قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود: نهضة الأزهر في عهد الإمام الطيب هي ابتكارا للمعالي وصناعة للأثر

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
إيمان طلعت

قال الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف شهد في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب نهضةً كبرى، يراها كلُّ ذي بصر وبصيرة، وينطق بها كلُّ لسانٍ منصف، ويخطّها كلُّ قلمٍ حرٍّ أمين يتحرى الصدق والحقيقة، نهضة لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت ثمرة رؤية عميقة، وعملٍ دؤوب، وإيمانٍ راسخ برسالة الأزهر العالمية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر : وهي من ذلك النوع من الإنجاز الذي وصفه الشاعر بقوله: 

وتبتكرُ المعالي كالمعاني                          

كأنك ناظمٌ في المجدِ شعرًا

مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية

من أبرز هذه الإنجازات إنشاء مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية؛ ليكون ذراعًا علميةً وفكريةً ترصد ما يُبث من أفكار متطرفة وإرهابية في العالم، وتعمل على تحليلها ودراستها، ثم تفكيكها وتصحيحها بلغات متعددة بلغت أربع عشرة لغة؛ اعتمادًا على منهج الأزهر الوسطي المعتدل، الذي يمثل حقيقة الإسلام وسماحته.

وقد حاز هذا المركز جائزة أفضل فريق عمل في مسابقة التميز الحكومي المصري، هذا ويضم المركز وحدات متخصصة للفتوى، ومواجهة الإرهاب، والتوعية الأسرية، وبرامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين.

وقد أسهمت وحدة «لَمّ الشَّمْل» التابعة له في إعادة التماسك الأسري لأكثر من مائتي ألف أسرة داخل مصر وخارجها، في إنجاز اجتماعي رائد نال جائزة أفضل مشروع حكومي عربي.

الأروقة التعليمية…الأزهر للجميع

ومن ثمار هذه النهضة إطلاق نظام الأروقة التعليمية بالأزهر الشريف، الذي انتشر في ربوع الوطن،ط٠ ليقدّم تعليمًا أزهريًّا حرًّا للأطفال والكبار، دون التقيد بسن، قائمًا على تحفيظ كتاب الله، ونشر علوم الشريعة واللغة العربية، لكل من لم تُتح له فرصة الالتحاق بالتعليم الأزهري النظامي.

وقد شكّل هذا النظام التعليمي الرائد حصنًا علميًّا وفكريًّا يحمي الأفراد والأسر من الوقوع في شراك الفكر المتشدد، وأسهم في تعزيز السلام المجتمعي، وترسيخ وسطية الإسلام في نفوس الدارسين.

استقرار التعليم الأزهري وتطوير المناهج

وشهدت المعاهد الأزهرية في عهد فضيلة الإمام الطيب إقبالًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور؛ نتيجة استقرار نظام التعليم، وإبعاده عن التجريب غير المدروس، وفي الوقت ذاته، جرى تطوير المناهج التعليمية في المعاهد والجامعة بصورة مستمرة، مع الحفاظ على الثوابت والمنهج الأزهري الأصيل الذي خرّج أجيالًا من العلماء، ولا يزال قادرًا على تخريج أجيال جديدة تحمل العلم والرسالة.

جامعة الأزهر…توسع مدروس ورؤية مستقبلية

كما شهدت جامعة الأزهر نهضة كبرى، تجلت في افتتاح عدد كبير من الكليات الجديدة بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي؛ لخدمة طلاب العلم وتوسيع مظلة التعليم الجامعي الأزهري.

وخلال العامين الأخيرين، تم افتتاح كليات: الزراعة للبنات بالقاهرة، والإعلام للبنات بالقاهرة، والخدمة الاجتماعية للبنين بالقليوبية، والهندسة للبنات بقنا، والعلوم للبنات بأسيوط، والهندسة الزراعية للبنين بأسيوط، وكليات البنات الأزهرية بالوادي الجديد ومطروح، إلى جانب افتتاح العديد من الشعب الجديدة.

وقد سعت الجامعة، بدعم وتوجيه فضيلة الإمام الأكبر إلى استحداث كليات نوعية جديدة، من بينها كليات للذكاء الاصطناعي، والطب البيطري؛ استجابة لمتطلبات العصر، واحتياجات المجتمع، وسوق العمل، بجانب ذلك جارٍ العمل على افتتاح كليات جديدة بداية من العام الدراسي القادم، وهما: كليات العلاج الطبيعي، والآثار والتراث.

إنها نهضة لم تقتصر على البناء والتوسع، بل وضعت نصب أعينها المبنى والمعنى؛ حيث قامت هذه النهضة على رؤية متكاملة روعي خلالها الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والعلم والإنسان، والرسالة والوطن.

سلامة جمعة داود شيخ الأزهر الأزهر نهضة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترشيحاتنا

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد