سلامة داود: نهضة الأزهر في عهد الإمام الطيب هي ابتكارا للمعالي وصناعة للأثر

قال الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف شهد في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب نهضةً كبرى، يراها كلُّ ذي بصر وبصيرة، وينطق بها كلُّ لسانٍ منصف، ويخطّها كلُّ قلمٍ حرٍّ أمين يتحرى الصدق والحقيقة، نهضة لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت ثمرة رؤية عميقة، وعملٍ دؤوب، وإيمانٍ راسخ برسالة الأزهر العالمية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر : وهي من ذلك النوع من الإنجاز الذي وصفه الشاعر بقوله:

وتبتكرُ المعالي كالمعاني

كأنك ناظمٌ في المجدِ شعرًا

مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية

من أبرز هذه الإنجازات إنشاء مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية؛ ليكون ذراعًا علميةً وفكريةً ترصد ما يُبث من أفكار متطرفة وإرهابية في العالم، وتعمل على تحليلها ودراستها، ثم تفكيكها وتصحيحها بلغات متعددة بلغت أربع عشرة لغة؛ اعتمادًا على منهج الأزهر الوسطي المعتدل، الذي يمثل حقيقة الإسلام وسماحته.

وقد حاز هذا المركز جائزة أفضل فريق عمل في مسابقة التميز الحكومي المصري، هذا ويضم المركز وحدات متخصصة للفتوى، ومواجهة الإرهاب، والتوعية الأسرية، وبرامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين.

وقد أسهمت وحدة «لَمّ الشَّمْل» التابعة له في إعادة التماسك الأسري لأكثر من مائتي ألف أسرة داخل مصر وخارجها، في إنجاز اجتماعي رائد نال جائزة أفضل مشروع حكومي عربي.

الأروقة التعليمية…الأزهر للجميع

ومن ثمار هذه النهضة إطلاق نظام الأروقة التعليمية بالأزهر الشريف، الذي انتشر في ربوع الوطن،ط٠ ليقدّم تعليمًا أزهريًّا حرًّا للأطفال والكبار، دون التقيد بسن، قائمًا على تحفيظ كتاب الله، ونشر علوم الشريعة واللغة العربية، لكل من لم تُتح له فرصة الالتحاق بالتعليم الأزهري النظامي.

وقد شكّل هذا النظام التعليمي الرائد حصنًا علميًّا وفكريًّا يحمي الأفراد والأسر من الوقوع في شراك الفكر المتشدد، وأسهم في تعزيز السلام المجتمعي، وترسيخ وسطية الإسلام في نفوس الدارسين.

استقرار التعليم الأزهري وتطوير المناهج

وشهدت المعاهد الأزهرية في عهد فضيلة الإمام الطيب إقبالًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور؛ نتيجة استقرار نظام التعليم، وإبعاده عن التجريب غير المدروس، وفي الوقت ذاته، جرى تطوير المناهج التعليمية في المعاهد والجامعة بصورة مستمرة، مع الحفاظ على الثوابت والمنهج الأزهري الأصيل الذي خرّج أجيالًا من العلماء، ولا يزال قادرًا على تخريج أجيال جديدة تحمل العلم والرسالة.

جامعة الأزهر…توسع مدروس ورؤية مستقبلية

كما شهدت جامعة الأزهر نهضة كبرى، تجلت في افتتاح عدد كبير من الكليات الجديدة بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي؛ لخدمة طلاب العلم وتوسيع مظلة التعليم الجامعي الأزهري.

وخلال العامين الأخيرين، تم افتتاح كليات: الزراعة للبنات بالقاهرة، والإعلام للبنات بالقاهرة، والخدمة الاجتماعية للبنين بالقليوبية، والهندسة للبنات بقنا، والعلوم للبنات بأسيوط، والهندسة الزراعية للبنين بأسيوط، وكليات البنات الأزهرية بالوادي الجديد ومطروح، إلى جانب افتتاح العديد من الشعب الجديدة.

وقد سعت الجامعة، بدعم وتوجيه فضيلة الإمام الأكبر إلى استحداث كليات نوعية جديدة، من بينها كليات للذكاء الاصطناعي، والطب البيطري؛ استجابة لمتطلبات العصر، واحتياجات المجتمع، وسوق العمل، بجانب ذلك جارٍ العمل على افتتاح كليات جديدة بداية من العام الدراسي القادم، وهما: كليات العلاج الطبيعي، والآثار والتراث.

إنها نهضة لم تقتصر على البناء والتوسع، بل وضعت نصب أعينها المبنى والمعنى؛ حيث قامت هذه النهضة على رؤية متكاملة روعي خلالها الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والعلم والإنسان، والرسالة والوطن.