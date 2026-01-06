قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده
مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده
إيمان طلعت

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فرعًا جديدًا لـ مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمقر مدرسة الشبيني سابقًا – معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، نظرًا لتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالمدرسة، واستجابةً لرغبتهم في الالتحاق بحلقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

في إطار رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرص الأزهر على التوسع في تعليم القرآن الكريم للطلاب الوافدين. 

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن مدرسة الإمام الطيب تمثل أحد المشروعات القرآنية الرائدة التي أطلقها الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه وتعاليمه بين الطلاب الوافدين، بما يسهم في ترسيخ المنهج الإسلامي الوسطي القويم، وبناء شخصية الطالب علميًا وروحيًا وسلوكيًا.

وأضافت أن المدرسة لا تقتصر على حفظ القرآن الكريم فحسب، بل تهدف إلى إتقان أحكام التلاوة، وتدبر المعاني، ومدارسة علوم القرآن، إلى جانب إعداد الطلاب الوافدين وتأهيلهم بمهارات متعددة تمكّنهم من تدريس القرآن الكريم وعلومه، ونقل رسالة الأزهر العالمية المعتدلة إلى أوطانهم، ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال.

وأشارت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين إلى أن التوسع في افتتاح فروع جديدة للمدرسة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بضرورة تحصين الطلاب بالعلم النافع، وربطهم بكتاب الله، وبناء الشخصية القوية القادرة على مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وشهد الافتتاح متابعة عدد من حلقات الحفظ والتلاوة داخل الفصول، وسط التزام وتفاعل كبير من الطلاب، في أجواء علمية وروحية تعكس أهداف المدرسة ورسالتها التربوية.

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

