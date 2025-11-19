حكاية أم مصرية مع 4 توائم.. صراع يومي لتلبية احتياجاتهم يتطلب طاقة لا تنتهي

حالة نادرة من نوعها قلما لأم حملت وولدت أربعة أطفال في بطن واحد وهي السيدة نرمين سعيد.

وروت الأم تفاصيل حياتها مع الأطفال الأربعة وقالت إنها لم تضع خطة واضحة لتربية أطفالها، رغم أنها شخصية منظمة ومحبة للنظافة، إلا أن واقع تربية أربعة أطفال توائم، جعل يومها يميل إلى العشوائية بسبب كثرة المتطلبات، خاصة حين يمرض أحدهم.

وأشارت إلى أن التوائم عادة يمرضون معا، ما يضاعف الجهد والضغط، وتنصح كل أم في وضع مشابه بوضع نظام يناسب ظروفها للحفاظ على صحتها واستقرار بيتها، مؤكدة أن بعض الأمهات قد لا يحتملن هذا العبء، بينما أخريات قد يستعنّ بمربية "ناني" حسب القدرة.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي

https://youtube.com/shorts/BLVIekSJ3uA?si=KLR1Ry7LxXKwiflF