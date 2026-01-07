تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.. حملات مكثفة على الأسواق بمطروح

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح ، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل و ايضا التأمينات الاجتماعية، الكهرباء و ادارة البيئة و التراخيص حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بمطروح ، أن الحملة تاتى تزامنا مع احتفالات الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد مضيفا ان الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخالفات بيئية ومخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى توجيه 9 إنذارات لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم التأمين على بعض العاملين، ومخالفات تراخيص مزاولة النشاط والكهرباء، فضلًا عن بعض الملاحظات الخاصة بعقودالعاملين.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية 20 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية و المطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والوفد المرافق ، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني ، وذلك في إطار التعاون المستمر

تناول اللقاء عدد من الموضوعات التنسيقية بشأن توافر الخدمات والبنية التحتية بمنطقة زهرة العلمين خاصة بعد اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وعمل الحيز العمراني لها ، والتعاون مع مدينة العلمين الجديدة في توفير المعدات ، ووضع برتوكول تعاون بشأن الإسراع في توافر الخدمات وفق التوقيتات المحددة

كما تناول اللقاء منطقة الخدمات بزهرة العلمين مع توافر المرافق اللازمة لها بالتنسيق مع القطاعات الخدمية بالمحافظة

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون بشأن المدفن الصحى بالعلمين الجديدة وتجميع القمامة من مدينة العلمين والقرى الساحلية

والتعاون خاصة مع خبرة مدينة العلمين الجديدة والمشاركة بشأن المنطقة الحرفية المقترحة بمطروح ومخططها والإجراءات التي سيتم العمل بها وفقا لنموذج المنطقة الحرفية بالعلمين الجديدة.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل اهداء الدروع حيث اهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة ،واهدى رىيس جهاز مدينة العلمين الجديدة درع المدينة لمحافظ مطروح تقديرا واعتزازا لجهود التعاون والتنسيق المستمر مع مكانة المحافظة وجهاز مدينة العلمين الجديدة.