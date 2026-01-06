إقبال كبير من المهندسين العاملين بجهاز العلمين الجديدة على سيارة الخدمات النقابية

استقبل جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، سيارة الخدمات النقابية المتنقلة بمقر الجهاز اليوم الثلاثاء، حيث شهدت حضورًا وإقبالًا كبيرًا من المهندسين العاملين بالمدينة، حيث استفاد 127مهندس من الخدمات المقدمة.

وتقدم السيارة حزمة متكاملة من الخدمات النقابية، تشمل تجديد الاشتراكات، والرعاية الصحية، واستخراج شهادات القيد والإفادات، والاشتراك بنادي المهندسين «أسرة المهندس»، وغيرها من الخدمات المباشرة للمهندسين وأسرهم.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن التعاون المثمر مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، وتحت مظلة وزارة الإسكان، لدعم المهندسين العاملين بالمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.