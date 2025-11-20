أتوبيس برمائي.. تفاصيل إطلاق أول وسيلة نقل من نوعها في مصر

تشهد خريطة النقل والمواصلات في مصر خطوة جديدة ببدء التشغيل التجريبي لأول "أتوبيس برمائي" في تاريخ البلاد.

هذه الخطوة، التي تمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا النقل، تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة، لتربط اليابسة بالمياه في خطوة واحدة غير مسبوقة.

وتستعد وزارة النقل المصرية لإطلاق أول أتوبيس برمائي في تاريخ البلاد، في خطوة تهدف إلى تجديد التجربة السياحية بالقاهرة، وربط أهم المعالم الأثرية.

يبدأ التشغيل التجريبي للأتوبيس البرمائي خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، على مسار يبدأ من المتحف المصري الكبير في الجيزة، ويمر عبر الطرق البرية، ثم يدخل مياه النيل ليصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، في رحلة تستمر نحو 90 دقيقة وتُقدم للزوار تجربة فريدة تجمع بين التراث والطبيعة.

مواصفات الأتوبيس البرمائي الفنية

يبلغ طول الأتوبيس البرمائي 12 مترا، وعرضه 2.5 متر، وارتفاعه 3.80 مترا، ووزنه 12 طنا، وهو مزود بمحرك ديزل عالي الكفاءة وموفر للطاقة، يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع البيئتين البرية والمائية.

السرعة على الطرق البرية: تصل إلى 100 كم/ساعة، أما في المياه فتتراوح بين 8 و10 عقدات (ما يعادل 15–20 كم/ساعة).

كما يسع الأتوبيس لـ 43 راكبًا، مع تجهيزات داخلية مكيفة ومزودة بنظام صوتي متعدد اللغات يشرح المعالم المارة.

ويغطي الأتوبيس نصف المسار على الطرق البرية، ثم ينزل إلى نهر النيل عند نقطة مخصصة بساحل النيل، حيث تفتح أبوابه تلقائيا لتحويله إلى قارب برمائي، ويستكمل رحلته باتجاه المتحف القومي للحضارة، مرورا بمناظر خلابة لنهر النيل والجزر والمعالم المحيطة.



أسعار التذاكر

للمصريين: 100–250 جنيهًا مصريًا حسب نوع التذكرة (عادي/مميز)، وللسائحين الأجانب: 15–25 دولارًا أمريكيًا.

والأطفال المصريون دون 12 عامًا: معفون من التذكرة.

رحلات مجانية: سيتم تقديم رحلات تجريبية مجانية خلال الأسبوع الأول من التشغيل، بهدف تعريف الجمهور بالتجربة وتعزيز التفاعل المجتمعي.

المشروع يعد جزءًا من استراتيجية وزارتي النقل والسياحة والآثار لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، وتقديم تجارب مبتكرة تربط بين الموروث الحضاري والبيئة الطبيعية، مع تقليل الأثر البيئي عبر استخدام تقنيات صديقة للبيئة وتشغيل يعتمد على الطاقة النظيفة.

ويعتبر الأتوبيس البرمائي أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويتوقع أن يصبح رمزًا سياحيًا جديدًا للقاهرة، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.