موقف سيف الجزيري من قيادة هجوم الزمالك أمام زيسكو بالكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري نجم نادي الزمالك من قيادة هجوم الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، مساء يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واقترب التونسي سيف الجزيري من قيادة تشكيل الزمالك الأساسي أمام زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الجزيري اقترب من قيادة خط هجوم فريق الزمـالك أمام زيسكو الزامبي بعد ظهوره بشكل قوي خلال الفترة الماضية.

وأتم أنه سيكون هناك منافسة قوية مع عدي الدباغ وعمرو ناصر وناصر منسي ولكن الجزيري الأقرب حتى الآن.