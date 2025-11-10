تعليق مثير من خالد الغندور على هدف سيف الجزيري الملغي

علق الإعلامي خالد الغندور على هدف سيف الجزيري نجم الزمالك الملغي في مباراة امس امام الاهلي في السوبر المحلي

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ ماذا يقول القانون في هدف الجزيري و هل هو هدف سليم ام لا هتعرفوا القانون النهاردة في البرنامح بيقول ايه



وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامسة علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

وقال المصدر إن تصرف زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك شخصي ولا يدخل فى إطار المخالفات الرياضية.

وأضاف: اللائحة المعمول بها فى بطولة كأس السوبر المصري لا تنص على أي مخالفة ضد زيزو بعد تجاهل مصافحته لـ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك.

وشدد المصدر علي أن لائحة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعاقب فقط التصرفات التي ينتج عنها أزمة أو اعتداء جسدي أو لفظي قبل وأثناء وبعد المباراة مشيرا إلي أن زيزو لم يصدر منه أي حالة من هذه الحالات الثلاثة.