سيف الجزيري: الفوز على ديكيداها رفع معنويات الزمالك ونستعد للسوبر بتركيز

أكد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، أهمية الفوز الأخير على ديكيداها، مشيرًا إلى أنه منح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال الجزيري في تصريحات لبرنامج"زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "نستعد حاليًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري، وهي مباراة مهمة بالنسبة لنا من أجل استعادة نغمة الانتصارات في البطولة المحلية".

وأضاف: "نخوض التحضيرات لبطولة السوبر المصري بتركيز كبير، فالمسابقة تمثل أهمية خاصة لجميع اللاعبين، ونسعى من خلالها لإسعاد جماهير الزمالك التي تواصل دعمها للفريق في كل الأوقات".