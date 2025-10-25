فخر لكل الأجيال.. سيف الجزيري يعلق على اعتباره الهداف التاريخي للزمالك

تحدث سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك عن خطواته القادمة مع القلعة البيضاء، واعتباره الهداف التاريخي للاعبين الأجانب.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات لبرنامج"زملكاوي" عبر قناة الزمالك: “سيكون أمرا مميزا أن أصبح الهداف التاريخي الأجنبي للزمالك، سيخلدها التاريخ والأجيال التي تأتي من بعدي، وهذا سيزيدني فخرا”.

وأكد التونسي على أهمية الفوز الأخير على ديكيداها، مشيرًا إلى أنه منح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتابع الجزيري: "نستعد حاليًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري، وهي مباراة مهمة بالنسبة لنا من أجل استعادة نغمة الانتصارات في البطولة المحلية".

وأضاف: "نخوض التحضيرات لبطولة السوبر المصري بتركيز كبير، فالمسابقة تمثل أهمية خاصة لجميع اللاعبين، ونسعى من خلالها لإسعاد جماهير الزمالك التي تواصل دعمها للفريق في كل الأوقات".