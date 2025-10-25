5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي

يخوض مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة الإياب أمام نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي ضمن منافسات دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار بطل بوروندي والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة، اليوم السبت والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع اليوم السبت المباراة المهمة والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة «أون سبورت».

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي أمام إيجل نوار

تشهد المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا غيابات عديدة بصفوف القلعة الحمراء.

وجاءت غيابات المارد الأحمر في المباراة علي النحو التالي:

محمد شريف

أشرف داري

حسين الشحات

إمام عاشور

محمد الشناوي

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب قد حقق فوزًا ثمينًا في بوجمبورا على إيجل نوار بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق الخطأ من مدافع الفريق البوروندي، ليضع بطل إفريقيا في موقف مريح قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ترتيب جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة فيما حل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والنادي المصري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما حل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في المركز الرابع برصيد ثمانية عشر نقطة.