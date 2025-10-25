قطة عن جماهير الزمالك: أشرس من الأهلي في الملعب

كشف أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز مفاجأة بشأن جمهور نادي الزمالك.

قطة عن جماهير الزمالك:

وقال أحمد عاطف قطة عبر تصريحات إذاعية:"جمهور الزمالك يكون أشرس في الملعب، عندما ألعب أمامهم مع بيراميدز، أشرس من جمهور الأهلي".

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي:

وكان قد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعديل موعد مباراة بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريقان مساء غد الأحد على ملعب الدفاع الجوي في مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

وبحسب القرار الجديد، تم تقديم موعد انطلاق المباراة ساعة واحدة لتبدأ في السادسة مساءً بدلًا من السابعة، وذلك مراعاة لظروف البث التلفزيوني.

ويسعى بيراميدز، حامل اللقب، لتحقيق فوز مريح في بداية مشواره نحو الدفاع عن لقبه القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في حين يأمل الفريق الإثيوبي بالخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.