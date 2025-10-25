أرني سلوت عن محمد صلاح: هو بشر مثلنا.. ولا يقلقني غيابه عن التهديف

تحدث ارني سلوت مدرب ليفربول عن محمد صلاح قبل مواجهة برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي.

تصريحات سلوت بشأن محمد صلاح:

وقال ارني سلوت مدرب ليفربول عبر تصريحاته:"اللاعبون يهدرون الفرص، هو بشر مثلنا، نحن فقط لسنا معتادين على إهداره للفرص، وآخر ما يقلقني هو عودته للتهديف مجددًا، لقد فعل ذلك طوال مسيرته، وأتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة".

سبب خلاف ارني سلوت مع محمد صلاح:

ودخل نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وأثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

في المباراة التي جرت يوم الأربعاء، استطاع ليفربول أن يحقق فوزاً مريحاً بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف في فترة زمنية قصيرة قبل انتهاء الشوط الأول.

وقد جاءت أهداف الفريق من أقدام كل من فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وكودي خاكبو ودومينيك سوبوسلاي، ما يعكس الأداء الرائع للفريق رغم غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية.

بهذه النتيجة ارتقى نادى ليفربول إلى المركز العاشر بجدول ترتيب دورى أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتى والخسارة فى لقاء واحد وتسجيل 8 أهداف وتلقى 4.

استياء صلاح ورد الفعل

وفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي محمد طه، المقرب من صلاح، فقد عبر نجم الريدز عن استياءه من عدم بدء المباراة كأساسي.

وعندما دخل في مشادة مع سلوت، اعتبر صلاح أنها قلة احترام لمسيرته وأدائه المميز مع النادي، حيث خرج من المباراة دون التحدث مع أي من زملائه.

وفي رد فعل إضافي على ما حدث، قام صلاح بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه على منصة "إكس"، كما أزال جملة "لاعب في نادي ليفربول"، ما يشير إلى إحباطه من الطريقة التي أُدار بها سلوت الوضع. إذ يُعتبر وجود صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا أمرًا غير مألوف، إذ لم يحدث ذلك منذ عام 2017.