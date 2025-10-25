قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
رياضة

ليفربول يسعى لاستعادة توازته أمام برينتفورد.. وصلاح في مهمة استرجاع بريقه

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستعد ليفربول لمواجهة اختبار صعب عندما يحل ضيفًا على برينتفورد في ملعب جتيش كوميونتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل “الريدز” اللقاء وهم في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ساعين إلى استعادة توازنهم بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري، قبل أن يستعيد الفريق جزءًا من بريقه بفوز أوروبي كبير على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، يحتل برينتفورد المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من مراكز المقدمة.

وعلى ملعب أنفيلد، لا يزال الغضب يسيطر على جماهير ليفربول بعد الخسائر المحلية المتتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد بنفس النتيجة (2-1)، لذلك، تمثل مواجهة برينتفورد فرصة ذهبية للفريق من أجل العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة الثقة.

ورغم الأداء الأوروبي المميز، شهدت المباراة أمام فرانكفورت جلوس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب الهولندي آرني سلوت، في خطوة فسرت على أنها عقوبة فنية بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويواجه صلاح موجة انتقادات حادة بعدما اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم، أحدها من اللعب المفتوح في شباك بورنموث بالجولة الافتتاحية

ويبدو أن تأثيره في المنظومة الجديدة لسلوت قد تراجع بشكل واضح مع إعادة رسم الأسلوب التكتيكي للفريق.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بإصابة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في العضلة المقربة خلال مواجهة فرانكفورت، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة. في المقابل، استغل الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك فريقه السابق، مؤكدا جاهزيته لتعويض الغيابات الهجومية.

أما الوافد الجديد فلوريان فيرتز، القادم من باير ليفركوزن، فقد بدأ بدوره في ترك بصمته مع الفريق بعد تقديم تمريرتين حاسمتين في المباراة الأوروبية، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل موقعة برينتفورد المنتظرة.

ليفربول برينتفورد محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي

