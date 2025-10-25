ليفربول يسعى لاستعادة توازته أمام برينتفورد.. وصلاح في مهمة استرجاع بريقه

يستعد ليفربول لمواجهة اختبار صعب عندما يحل ضيفًا على برينتفورد في ملعب جتيش كوميونتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل “الريدز” اللقاء وهم في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ساعين إلى استعادة توازنهم بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري، قبل أن يستعيد الفريق جزءًا من بريقه بفوز أوروبي كبير على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، يحتل برينتفورد المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من مراكز المقدمة.

وعلى ملعب أنفيلد، لا يزال الغضب يسيطر على جماهير ليفربول بعد الخسائر المحلية المتتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد بنفس النتيجة (2-1)، لذلك، تمثل مواجهة برينتفورد فرصة ذهبية للفريق من أجل العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة الثقة.

ورغم الأداء الأوروبي المميز، شهدت المباراة أمام فرانكفورت جلوس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب الهولندي آرني سلوت، في خطوة فسرت على أنها عقوبة فنية بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويواجه صلاح موجة انتقادات حادة بعدما اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم، أحدها من اللعب المفتوح في شباك بورنموث بالجولة الافتتاحية

ويبدو أن تأثيره في المنظومة الجديدة لسلوت قد تراجع بشكل واضح مع إعادة رسم الأسلوب التكتيكي للفريق.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بإصابة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في العضلة المقربة خلال مواجهة فرانكفورت، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة. في المقابل، استغل الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك فريقه السابق، مؤكدا جاهزيته لتعويض الغيابات الهجومية.

أما الوافد الجديد فلوريان فيرتز، القادم من باير ليفركوزن، فقد بدأ بدوره في ترك بصمته مع الفريق بعد تقديم تمريرتين حاسمتين في المباراة الأوروبية، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل موقعة برينتفورد المنتظرة.