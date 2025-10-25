رغم سوء النتائج.. الفتح يجدد الثقة في جوزيه جوميز

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يقود فريق الفتح لتحقيق أول فوز له في الدوري السعودي هذا الموسم على فريق الاتفاق القوي بنتيجة 2-1".

تجديد الثقة:

وأكمل:"الفوز رفع رصيد الفتح الى 4 نقاط من 6 مباريات ليتقدم إلى المركز 15.

جوميز كان مهددا بالاقالة من تدريب الفتح لسوء النتائج ولكن فوز الفريق جعل ادارة النادي تجدد الثقة في المدرب البرتغالي".

جوزية جوميز يقترب من الرحيل عن الفتح:

وكان قد أكد الإعلامي كريم رمزي ان جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، يقترب بقوة من الرحيل عن تدريب الفريق السعودي في الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الفتح بالأمس خسر بنتيجة ثقيلة من النصر، وهو ما جعل إدارة الفتح تفكر في الإطاحة بجوزيه جوميز.

وأضاف: إدارة نادي الزمالك تترقب موقف جوزيه جوميز مع نادي الفتح السعودي، وحال رحيله عن تدريب الفريق السعودي، نادي الزمالك سيفاوض المدرب للعودة إليه مجددا.

وتابع: جوزيه جوميز حال رحيله عن الفتح سيكون هدف قوي لنادي الزمالك، وإدارة النادي ترغب بقوة في تواجد جوزيه جوميز مرة أخرى على رأس القيادة الفنية للأبيض.